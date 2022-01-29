Україна погіршує “антирекорд” нових випадків коронавірусу третю добу поспіль

За минулу добу, 28 січня, в Україні зареєстрували 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби – втретє поспіль найбільше від початку пандемії.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 29 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 340 осіб (попередньої доби – 3 342).

За офіційними даними, одужало 7 163 особи.

Від ускладнень померли 149 людей.

Про попередній рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли напередодні, 28 січня 2022 року – 34 408.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Тобто тині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 017 961 особа; одужало – 3 615 257 осіб;летальних випадків – 100 031.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 29 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 370,049 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,650 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,936 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 302 673 активні випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 30 039.

Напередодні, у п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +28 122, у четвер +27 002, у середу +18 666, у вівторок +13 094, у понеділок +10 418, у неділю +13 328, в суботу +17 727, у минулу п’ятницю +15 520.

Число активних носіїв вірусу зростає 17 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 5 341 дитина та 806 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 94 294; методом ІФА — 7 435; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 68 269.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 942 426.

Вакцинація

За добу 28 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 78 564 людини.

Першу дозу отримали 27 672 людини, другу дозу – 23 712 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 26 444 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 людей, з них отримали першу дозу – 15 306 057 людей, отримали дві дози – 14 600 434 людини, отримали додаткову дозу – 16 362 людини, бустерну дозу – 322 543 людини.

Загалом проведено 30 245 396 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.