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Рада ЄС змінила рекомендації для подорожей в умовах епідемії

25/01/2022 16:32

Рада Євросоюзу схвалила змінені рекомендації щодо подорожей в умовах пандемії коронавірусу. Надалі вони мають ґрунтуватися на “індивідуальній ситуації” мандрівників і не прив’язуватися до регіону походження.

Про це 25 січня інформує “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Рекомендація набуде чинності з 1 лютого.

Її схвалили з огляду на суттєве збільшення охоплення вакцинацією у країнах ЄС та використання цифрового ковід-сертифіката.

Згідно з новою рекомендацією, пов’язані з коронавірусом вимоги повинні брати до уваги статус особи-мандрівника, а не ситуацію у регіоні, окрім територій, де рівень поширення вірусу дуже високий.

“Це означає, що сертифікат про щеплення від коронавірусу, результат тесту чи перенесену хворобу, засвідчений європейським цифровим ковід-сертифікатом, має бути ключовим чинником. Індивідуальний підхід суттєво спростить чинні правила і надасть мандрівникам більше ясності та визначеності”, – зазначають у комюніке РЄС.

За цією рекомендацією, до мандрівників, які мають чинний цифровий ковід-сертифікат, не повинні застосовуватися додаткові обмеження свободи пересування.

Мається на увазі:

  • сертифікат про повний курс щеплення від коронавірусу, за умови, що з останньої дози повного курсу минуло більше 14 і не більше 270 днів, або якщо людина після цього отримала бустерну дозу. Країни-члени можуть на власний розсуд визнавати щеплення не тільки затвердженими у ЄС вакцинами, а й іншими, затвердженими національними органами влади або ВООЗ;
  • сертифікат, що посвідчує негативний результат ПЛР-тесту, отриманий не більш ніж за 72 години до поїздки, або антиген-тест, отриманий максимум за 24 години до поїздки;
  • сертифікат про одужання, за умови, що з дати позитивного тесту минуло не більше 180 днів.

Від мандрівників, які не можуть надати такого сертифікату, можуть вимагати тест до поїздки або не пізніше 24 годин після прибуття, крім категорій-винятків, у т.ч. дітей віком до 12 років.

Водночас Європейський центр із попередження та контролю захворювань просять і надалі публікувати “світлофорні” мапи, що показують ситуацію з коронавірусом, враховуючи інцидентність за останні два тижні, охоплення вакцинацією та обсяги тестування.

“На основі цих мап країни-члени мають застосовувати заходи щодо поїздок до/з “темно-червоних зон”, де поширення вірусу дуже значне. Зокрема, варто застерігати від несуттєвих поїздок і вимагати від людей, які повертаються з цих зон і не мають щеплення чи довідки про нещодавнє одужання, робити тест перед відльотом і відбути самоізоляцію після прибуття”, – зазначається у рекомендації.

З цього правила також будуть передбачені винятки для певних категорій мандрівників (які мають важливі функції чи потреби, людей, що перетинають кордон для поїздок на роботу, діти до 12 років).

У якості запобіжника передбачається, що рекомендації можуть бути переглянуті, якщо будуть виявлені нові варіанти вірусу, що викликають стурбованість.

Зазначається, що міністри країн ЄС дійшли згоди щодо застосування таких правил, у тому числі, що будь-які обмеження щодо поїздок повинні бути недискримінаційними та пропорційними, а також – що країни ЄС в принципі не повинні обмежувати поїздки мандрівників з інших країн-членів ЄС.

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