В Україні – понад 24,5 тис. нових COVID-хворих за добу, від ускладнень померли 94 людини

За минулу добу, 29 січня, в Україні зареєстрували 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 30 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 692 особи (попередньої доби – 3 340).

За офіційними даними, одужало 3 145 осіб.

Від ускладнень померли 94 людини.

Про попередній рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли напередодні, 29 січня 2022 року – 37 351.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Тобто тині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 042 469 осіб; одужало – 3 618 402 особи; летальних випадків – 100 125.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 30 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 372,753 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,659 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,953 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 323 942 активні випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 21 269.

Напередодні, у суботу, показник динаміки нових хворих становив +30 039, у п’ятницю +28 122, у четвер +27 002, у середу +18 666, у вівторок +13 094, у понеділок +10 418, у минулу неділю +13 328.

Число активних носіїв вірусу зростає 18 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 3 378 дітей та 444 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 66 908; методом ІФА — 3 322; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 506.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 009 334.

Вакцинація

За добу 29 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 34 202 людини.

Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу – 11 400, додаткову дозу отримали – 235, бустерну – 10 475 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 318 151 особу, з них отримали першу дозу – 15 318 149, дві дози – 14 611 834, додаткову дозу – 16 597 людей, бустерну – 333 018 людей. Загалом проведено 30 279 598 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.