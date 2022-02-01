Антирекорд: за січень в ЗСУ захворіли на “корону” 6614 осіб

Протягом січня 2022 року у Збройних силах України на COVID-19 захворіли 6614 осіб.

Як повідомляє “Новинарня“, такі дані випливають зі щоденних зведень Командування медичних сил ЗСУ, що охоплюють період із 1-го до 31 січня.

Таким чином, це найбільші статистичні показники з початку епідемії навесні 2020 року.

Якщо 1 січня ішлося про 487 хворих із коронавірусом, то станом на 1 лютого в армії 6456 активних носіїв “ковіду” (з урахуванням військовослужбовців та цивільних працівників ЗСУ).

Приріст хворих на “корону” від 2-3 щодня на початку січня сягнув майже 900 наприкінці місяця.

При цьому, за даними Командування медсил, протягом усього місяця від наслідків цієї хвороби помер лише один армієць.

“Всього за час пандемії [в ЗСУ] одужало 35 007 осіб, летальних випадків 112”, – звітують в КМС.

Відтак зі зведень станом на 1 січня і 1 лютого випливає, що за місяць у війську одужали від “ковіду” лише 1352 особи (бо на початку місяця ішлося загалом про 33 655 одужалих).

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) сьогодні перебувають 2099 армійців.

Низький рівень смертності від коронавірусу в ЗСУ пояснюється великим числом щеплених.

Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 978 осіб отримали першу дозу вакцини, дві дози отримали 233 550 осіб (від штатної чисельності 261 тис. осіб).

Відповідно, за січень число повністю вакцинованих у ЗСУ збільшилося на 588.

У грудні, як ми повідомляли, в ЗСУ виявили 1217 хворих на “корону”, померли – четверо.

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