Глава ПЦУ одужав від коронавірусу

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній одужав від коронавірусної хвороби.
Про це в четвер, 27 квітня, повідомила пресслужба ПЦУ.
“Напередодні було отримано негативний тест, стан здоров’я владики є добрий, він повертається до виконання обов‘язків у звичайному режимі”, – зазначено в повідомленні.
“Предстоятель ще раз дякує всім, хто турбувався про його здоров‘я, підносив за нього свої молитви та хто висловив йому добрі побажання швидкого одужання”, – розповіли в пресслужбі.
Як інформувала “Новинарня“, про позитивний тест на “ковід” Епіфанія стало відомо 15 січня. Вірян просили молитися за його здоров’я.
У наступні дні блаженнійший митрополит Київський і всієї України виступив зі зверненням перед загрозою російського вторгнення.
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