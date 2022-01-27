Глава ПЦУ одужав від коронавірусу

Фото: пресслужба ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній одужав від коронавірусної хвороби.

Про це в четвер, 27 квітня, повідомила пресслужба ПЦУ.

“Напередодні було отримано негативний тест, стан здоров’я владики є добрий, він повертається до виконання обов‘язків у звичайному режимі”, – зазначено в повідомленні.

“Предстоятель ще раз дякує всім, хто турбувався про його здоров‘я, підносив за нього свої молитви та хто висловив йому добрі побажання швидкого одужання”, – розповіли в пресслужбі.

Як інформувала “Новинарня“, про позитивний тест на “ковід” Епіфанія стало відомо 15 січня. Вірян просили молитися за його здоров’я.

У наступні дні блаженнійший митрополит Київський і всієї України виступив зі зверненням перед загрозою російського вторгнення.

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