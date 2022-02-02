COVID-19 в Україні: понад 35 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 204 людини

За минулу добу, 1 лютого, в Україні зареєстрували 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у середу, 2 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 314 осіб (попередньої доби – 2 069).

За офіційними даними, одужало 9 894 особи.

Від ускладнень померли 204 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 29 січня 2022 року – 37 351.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 130 277 осіб; одужало – 3 641 474; летальних випадків – 100 599.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 1 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 381, 724 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,688 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,957 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 388 204 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 24 916.

Напередодні, в вівторок, показник динаміки нових хворих становив +21 741, у понеділок +17 602, у неділю +21 269, у суботу +30 039, у п’ятницю +28 122, у четвер +27 002, у минулу середу +18 666.

Число активних носіїв вірусу зростає 21 добу поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 4 190 дітей та 940 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 93 280; методом ІФА – 8 012; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 84 005.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 206 854.

Вакцинація

За добу 1 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 74 592 людини.

Першу дозу отримали 25 177 людей, другу дозу – 27 248, додаткову дозу отримали 717 людей, бустерну дозу – 21 450.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 людей, з них отримали першу дозу – 15 373 128, отримали дві дози – 14 672 260, додаткову дозу – 17 892, бустерну дозу – 377 548 людей.

Загалом проведено 30 440 828 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.