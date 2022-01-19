Оборонний комітет ВР одностайно схвалив законопроєкт щодо зброї для тероборони, – Рахманін

Сергій Рахманін

Під час засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки нардепи від владних та опозиційних фракцій одностайно проголосували за проєкт змін до закону про національний спротив, що стосується озброєння добровольців територіальної оборони.

Як передає “Новинарня“, про це ввечері 19 січня в ефірі каналу “Україна 24” повідомив член комітету Сергій Рахманін (фракція “Голос”).

Депутат наголосив, що таке голосування стало прикладом об’єднання різних політичних сил в умовах зростання загрози масштабного вторгнення Росії.

“Принесу дрібку оптимізму. (…) Сьогодні в нас було майже 5-годинне засідання комітету, яке стало яскравим прикладом того, що можна об’єднатися незалежно від партійної приналежності. (…) Суперечки в нас бувають дуже жорсткі, наприклад, по справі “вагнерівців”. Але в нас ніколи немає суперечностей, якщо йдеться про ухвалення рішень, які стосуються безпеки й оборони. Сьогодні ми ухвалили цілу низку рішень. Зокрема, зміни до закону про національний спротив, що стосується територіальної оборони”, – сказав представник “Голосу”.

“…Ми проголосували одностайно за зміни, які передбачають можливість озброєння добровольчих підрозділів територіальної оборони, і не тільки стрілецькою зброєю. Це яскравий наочний приклад того, що об’єднуватись можна перед великими цілями і великими загрозами”, – сказав Рахманін, закликавши політиків і діячів “вищого рівня” наслідувати приклад оборонного комітету Ради.

Він нагадав, що до складу Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки входять депутати від “ЄС” Парубій і Забродський, від “Голосу” Рахманін і Костенко, [Льовочкін з “ОПЗЖ”], а також 11 “слуг народу”, зокрема й голова владної фракції Арахамія та представник президента в КС Веніславський – разом “гримуча суміш”.

Також Сергій Рахманін як член “особливого” комітету заявив, що безпекові загрози перед Україною зараз найбільші, починаючи з 2015 року.

Пресслужба оборонного комітету ВР повідомляє, що “розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (реєстр. № 6302), Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту у другому читанні прийняти його в цілому в запропонованій Комітетом редакції”.

У закритому режимі було заслухано інформацію Державного бюро розслідувань щодо арештованого майна Міністерства оборони, а також інформацію Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки МОУ, Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Крім того, зазначається, що комітет погодив пропозиції Міністерства економіки та Міністерства у справах ветеранів до проєкту Плану законопроєктної роботи Верховної Ради на 2022 рік.

Комітет погодив Трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення Національної гвардії України на 2022-2024 роки за винятком окремих пунктів.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Як інформувала “Новинарня“, 13 січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

Наступного дня він сказав, що Росія готується провести спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб створити привід для вторгнення, і вже підготувала групу оперативників для проведення цієї спецоперації.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо.

Згодом представники МЗС РФ висунули вимогу, аби НАТО “забирало манатки” зі Східної Європи й поверталося на рубежі, які були до 1997 року.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

10-13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори щодо російських вимог на рівнях США-РФ, НАТО-РФ та ОБСЄ. Однак вони були безрезультатними. Росіяни не погодилися на деескалацію біля кордонів України.

На цьому тлі США заявляють про готовність застосувати проти РФ “небачені досі” санкції та ухвалили рішення про додаткову військову допомогу Києву в розмірі 200 млн доларів.

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