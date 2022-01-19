СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3780903 +12815
Летальні випадки:
98712 +163
Одужали:
3567336 +5413
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17270973 (+50478). Оновлено: 08:18 19.01.2022
Home / Війна / “А в чому, власне, новина?”: Зеленський виступив зі зверненням щодо ймовірної агресії РФ

“А в чому, власне, новина?”: Зеленський виступив зі зверненням щодо ймовірної агресії РФ

19/01/2022 20:17

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням з приводу ймовірної агресії Російської Федерації.

Відеозвернення опубліковане у середу, 19 січня.

“… Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися просто завтра, будь-якої миті, і це вже точно, і воно відрязняється від того “точно”, яке було місяць тому, і “точно” минулого року. А ще “точно те, що ми, нібито, не готові. Але, начебто, нас не залишать самих. Всі у світі нас підтримують, але всі в Украні будуть мобілізовані. Хоча все це ще не точно. Всю цю риторику в офіційних політичних заяв, новинах, ЗМІ, чутках біля під’їзду об’єднує одне логічне питання: “А в чому, власне, новина? Хіба це не є реальністю вже 8 років? Хіба вторгнення розпочалося не в 2014 році? Хіба загроза війни з’явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день”, – звернувся президент до українців.

Унікальних переглядів: 93
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“А в чому, власне, новина?”: Зеленський виступив зі зверненням щодо ймовірної агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням з приводу ймовірної агресії Російської Федерації. Відеозвернення опубліковане у середу, 19 січня. “… Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені повідомленнями про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse