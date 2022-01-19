“А в чому, власне, новина?”: Зеленський виступив зі зверненням щодо ймовірної агресії РФ

Володимир Зеленський. Фото: пресцентр ОПУ

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням з приводу ймовірної агресії Російської Федерації.

Відеозвернення опубліковане у середу, 19 січня.

“… Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися просто завтра, будь-якої миті, і це вже точно, і воно відрязняється від того “точно”, яке було місяць тому, і “точно” минулого року. А ще “точно те, що ми, нібито, не готові. Але, начебто, нас не залишать самих. Всі у світі нас підтримують, але всі в Украні будуть мобілізовані. Хоча все це ще не точно. Всю цю риторику в офіційних політичних заяв, новинах, ЗМІ, чутках біля під’їзду об’єднує одне логічне питання: “А в чому, власне, новина? Хіба це не є реальністю вже 8 років? Хіба вторгнення розпочалося не в 2014 році? Хіба загроза війни з’явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день”, – звернувся президент до українців.