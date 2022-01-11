COVID-19 в Україні: понад 5,4 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 219 людей

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За минулу добу, 10 січня, в Україні зареєстрували.Як передає “ Новинарня “, такими є дані, які у вівторок, 11 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 915 осіб (попередньої доби – 1 064).

За офіційними даними, одужала 7 761 особа.

Від ускладнень померли 219 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 709 871 особа; одужало – 3 522 547 осіб; летальних випадків – 97 544.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 11 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 310,495 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,495 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,448 млрд.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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