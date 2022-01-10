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МОЗ анонсував скорочення терміну дії COVID-сертифікатів

10/01/2022 14:51

Україна готується скоротити термін дії ковід-сертифікатів до 270 днів. Раніше схоже рішення ухвалили в Євросоюзі.

Як передає “Новинарня” в понеділок, 10 січня, про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

“Таке рішення було прийнято в грудні, і сьогодні воно набрало чинності на рівні країн ЄС, тобто воно набрало чинності. І ми також готуємо таке саме рішення на рівні українського законодавства. Воно буде ухвалене орієнтовно цього тижня. Термін дії ковід-сертифікатів буде скорочено – вже не один рік, а 270 днів”, – сказала Карчевич у ефірі телеканалу “1+1”.

Також урядовиця повідомила, що Україна готується приєднатися до глобальної мережі ковід-документів, яка охоплює понад 80 країн.

Сьогодні наша держава входить до довірчої мережі ЄС, яка охоплює 60 країн, і громадяни України мають змогу подорожувати до цих держав, пред’являючи цифрові сертифікати про вакцинацію, про одужання чи про негативний результат тестування.

“Україна вже направила запит про приєднання до глобальної мережі, на сьогодні йдуть технічні консультації. І відповідно як будуть готові всі країни, які висловили бажання приєднатися, думаю, що це протягом кількох місяців, ми зможемо заявити, що Україна вже дає змогу подорожувати до великої кількості країн”, – сказала Карчевич.

Вона додала, що це стосуватиметься людей, які матимуть COVID-сертифікати про вакцинацію, або про одужання від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, МОЗ дозволив бустерне щеплення проти COVID-19. Зробити його можна всім охочим повнолітнім через пів року після отримання другої дози імунізації проти коронавірусної хвороби.

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Україна

МОЗ анонсував скорочення терміну дії COVID-сертифікатів

Україна готується скоротити термін дії ковід-сертифікатів до 270 днів. Раніше схоже рішення ухвалили в Євросоюзі. Як передає “Новинарня” в понеділок, 10 січня, про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я...

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