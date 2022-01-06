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Італія запроваджує обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для всіх мешканців віком 50+

06/01/2022 13:43

В Італії уряд одностайно схвалив нову постанову, яка серед іншого, робить щеплення від COVID-19 обов’язковим для всіх людей віком від 50 років.

Про це інформує “Європейська правда” в четвер, 6 січня.

Постанову схвалили у зв’язку зі швидким поширенням штаму “Омікрон” і різким зростанням захворюваності.

Прем’єр-міністр Маріо Драгі заявив, що ці заходи необхідні для того, щоби забезпечити нормальне функціонування лікарень і запобігти закриттю підприємств і шкіл.

“Ми хочемо сповільнити зростання кривої заражень і підштовхнути італійців, які ще не вакцинувалися, зробити це – особливо в тих вікових групах, для яких найбільший ризик госпіталізації, щоб зменшити навантаження на лікарні і врятувати життя”, – сказав очільник уряду.

Після двогодинної дискусії щеплення від COVID-19 вирішили зробити обов’язковим для всього населення віком від 50 років. Це стосується не тільки громадян Італії, а всіх, хто постійно проживає в країні, крім людей, які мають медичне підтвердження про протипоказання для щеплення.

Вакцинуватись потрібно буде до 1 лютого, з цієї дати почнуть застосовувати штрафи у розмірі 100 євро.

Таким чином, Італія частково приєдналася до Австрії, яка першою у Європі анонсувала запровадження обов’язкового щеплення від COVID-19 для всього населення.

Крім того, надалі для допуску на робоче місце потрібно буде мати так званий “посилений” ковід-сертифікат – що посвідчує або щеплення, або нещодавно перенесену хворобу.

Люди віком 50+, що працюють, повинні щепитися до 15 лютого, а за появу на роботі без сертифіката загрожує штраф у розмірі від 600 до 1500 євро.

Розширюють вимогу звичайного ковід-сертифіката: на період з 20 січня до 15 червня 2022 року він стає обов’язковим для працівників і клієнтів перукарень, пошти, банків і більшості магазинів – крім найважливіших, як продуктові та аптеки.

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