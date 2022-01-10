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95% особового складу ЗСУ повністю вакциновані від COVID-19, – Резніков

10/01/2022 20:12

Майже весь особовий склад Збройних сил України щеплений проти COVID-19.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у понеділок, 10 січня, передає пресслужба міністерства.

“Сьогодні Збройні cили є лідерами за рівнем вакцинації в країні. Повністю щепилося 95% особового складу”, – йдеться в повідомленні.

Резніков прокоментував рішення Міністерства охорони здоров’я про дозвіл бустерної дози вакцини для людей віком від 18 років.

Ревакцинацію рекомендують здійснювати, коли після другої дози мине від шести до дев’яти місяців.

“З одного боку, необхідно забезпечити оптимальний формат ревакцинації. З іншого, ми звернемося до колег з МОЗ за деякими роз’ясненнями. Зокрема, щодо тих випадків, коли дев’ять місяців вже минули. Так само буде зроблено усе необхідне, щоб сертифікати вакцинації військових відображалися у сервісі “Дія”. Після бустерного щеплення сертифікати видаватимуться на 270 днів”, – додав він.

За даними Міноборони, від початку кампанії з вакцинації одну дозу отримали 238 780 людей із особового складу Збройних сил, дві дози – 233 094 людини.

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