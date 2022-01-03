За недільну добу в Україні виявили 1,8 тис. хворих на “ковід”, померли – 114

За минулу добу, 2 січня (другий поспіль вихідний), в Україні зареєстрували 1 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 3 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 168 осіб (попередньої доби – 0).

За офіційними даними, одужали 2 537 осіб.

Від ускладнень померли 114 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 676 342 особи; одужало – 3 479 725 осіб; летальних випадків – 96 301.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 3 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 290,168 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,443 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,180 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 100 314 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 847.

Напередодні, в неділю, показник динаміки нових хворих становив -494, у суботу -1 237, у п’ятницю -4 717, у четвер -5 362, у середу -7 205, у вівторок -2 675, у понеділок -2 796, у минулу неділю -1 607.

Число активних хворих по Україні спадає 46 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 97 дітей та 24 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 7748; методом ІФА — 471; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9218.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 824 014.

Вакцинація

1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні – зачинені.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини.

Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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