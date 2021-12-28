В Україні за добу – 2,2 тис. “ковід”-хворих, померли 134 людини

За минулу добу, 27 грудня, в Україні зареєстрували 2 248 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 28 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 944 особи (попередньої доби – 1 053).

За офіційними даними, одужало 4 789 осіб.

Від ускладнень померли 134 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 649 236 осіб; одужало – 3 437 528 осіб; летальних випадків – 95 105.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 28 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 281,411 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,406 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,984 млрд.

Число активних хворих по Україні спадає 40 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 137 дітей та 19 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 12 853; методом ІФА — 1 836; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 697.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 691 695.

Вакцинація

За добу 27 грудня вакциновано проти “ковіду” 46 024 людей. Першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну дозу – 197 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, отримали дві дози – 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу – 2 208 людей, ревакцинальну дозу – 990 людей.

Загалом проведено 28 055 523 щеплення.

За добу отримали щеплення: вакциною “Коронавак” – 6 793 людини, вакциною “Комірнаті” (Pfizer) – 17 466, вакциною “АстраЗенека” – 1 034, вакциною “Модерна” – 4 183.

Читайте також:

МОЗ запровадив третю дозу вакцини для медиків

Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

Читайте також:

РНБО спрогнозувала нову хвилю коронавірусу