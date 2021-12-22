РНБО спрогнозувала нову хвилю коронавірусу

Олексій Данілов на нараді в Луцьку 14 листопада 2021. Фото: пресслужба РНБОУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що наступна хвиля COVID-19 в Україні може початися в лютому.

Про це він сказав журналістам на брифінгу в рамках конференції послів у Івано-Франківській області в середу, 22 грудня, пише “Укрінформ”.

“У нас на сьогоднішній день ситуація знаходиться під контролем. Хвиля, яка сьогодні є в нашій країні, вона йде сьогодні на спад, і ми все це відслідковуємо. Коли буде наступна хвиля, – ми прогнозуємо, що це може бути з 10-15 лютого. Все це залежить від вакцинування, це треба розуміти”, – сказав Данілов.

Минулого тижня він говорив, що хвиля може початися 15-20 лютого.

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