РНБО спрогнозувала нову хвилю коронавірусу

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що наступна хвиля COVID-19 в Україні може початися в лютому.
Про це він сказав журналістам на брифінгу в рамках конференції послів у Івано-Франківській області в середу, 22 грудня, пише “Укрінформ”.
“У нас на сьогоднішній день ситуація знаходиться під контролем. Хвиля, яка сьогодні є в нашій країні, вона йде сьогодні на спад, і ми все це відслідковуємо. Коли буде наступна хвиля, – ми прогнозуємо, що це може бути з 10-15 лютого. Все це залежить від вакцинування, це треба розуміти”, – сказав Данілов.
Минулого тижня він говорив, що хвиля може початися 15-20 лютого.
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