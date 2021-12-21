СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3616716 +6029
Летальні випадки:
93608 +346
Одужали:
3357405 +18850
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16532593 (+28652). Оновлено: 08:20 21.12.2021
Home / COVID-19 / 13 мільйонів українців отримали дві дози COVID-вакцини

13 мільйонів українців отримали дві дози COVID-вакцини

21/12/2021 10:10

Понад 13 мільйонів людей в Україні отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення.

Про це інформує пресцентр МОЗ у вівторок, 21 грудня.

Зазначається, що протягом минулої доби, 20 грудня, 110 740 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень.

Читайте також:
В Україні за добу – 6 тис. COVID-хворих, одужали втричі більше

Унікальних переглядів: 9
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ексвійськовий хотів “злити” в Росію секретні дані про систему управління ППО, – СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила ексчиновника одного із підрозділів Повітряних сил Збройних сил України на прихованому зборі секретних військових відомостей. Про це пресцентр СБУ повідомив у вівторок, 21...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse