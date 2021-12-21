В Україні за добу – 6 тис. COVID-хворих, одужали втричі більше

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За минулу добу, 20 грудня, в Україні зареєстрували 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 21 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізована 1 061 особа (попередньої доби – 1 241).

За офіційними даними, одужали 18 850 осіб.

Від ускладнень померли 346 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 616 716 осіб; одужало – 3 357 405 осіб; летальних випадків – 93 608.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 20 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 275,472 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,361 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,730 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 165 703 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 13 167.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив -4 311, у неділю -3 440, у суботу -11 319, у п’ятницю -13 079, у четвер -16 264, у середу -18 554, у минулий вівторок -20 234.

Число активних хворих по Україні спадає 33 дні поспіль.

Найбільше нових хворих за добу вчора зареєстрували в Києві (1496).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 390 дітей та 180 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 28652; методом ІФА — 6594; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36073.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 532 593.

Вакцинація

За добу 20 грудня вакциновано проти “ковіду” 110 740 людей. Першу дозу отримали 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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