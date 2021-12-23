МОЗ запровадив третю дозу вакцини для медиків

В Україні запроваджують третю – ревакцинальну – дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців з дати отримання другої дози.

Таке рішення Міністерство охорони здоров’я ухвалило своїм наказом 2849, повідомила пресслужба МОЗ 22 грудня.

Зазначається, що під час розробки наказу враховувались відповідні рекомендації ВООЗ та офіційна позиція Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

“Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина”, – пояснили в МОЗ.

Генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

“Отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката”, – зазначено в повідомленні.

“Вказане рішення є актуальним, враховуючи тимчасові рекомендації ВООЗ від 10 серпня 2021 року. У них йдеться про те, що через брак вакцин у світі, ревакцинальну дозу слід застосовувати тільки для вразливих категорій населення або за появи даних про те, що з плином часу двох доз вакцини недостатньо для належного захисту”, – вказали в міністерстві.

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