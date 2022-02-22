В Україні другу добу поспіль зменшується кількість активних хворих на “ковід”

За минулу добу, 21 лютого, в Україні зареєстрували 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 22 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 553 особи (попередньої доби – 1 886).

За офіційними даними, одужали 33 238 осіб.

Від ускладнень померли 287 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 758 773 особи; одужало – 3 985 601 особа; летальних випадків – 104 932.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 22 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 425,957 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,890 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,388 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 668 240 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 9 085.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив -469, у неділю +5 333, в суботу +378, у п’ятницю +5 402, у четвер +5 630, у середу +3 519, у минулий вівторок +6 184.

Число активних носіїв вірусу зменшується другу добу поспіль (показник нових хворих менший за суму одужалих і померлих). Перед цим було 39 днів зростання.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2 455 дитини та 665 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 39 762, методом ІФА — 4 890, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 52 320.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 19 430 200.

Вакцинація

За добу 21 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 56 726 людей.

Першу дозу отримали 15 443 людини, другу дозу – 26 027 людей, додаткову дозу отримали 350 людей, бустерну дозу – 14 906 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 695 806 людей, з них отримали першу дозу – 15 695 804 людини, отримали дві дози – 15 148 026 людей, отримали додаткову дозу – 26 860 людей, бустерну дозу – 683 414 людей.

Загалом проведено 31 554 104 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.