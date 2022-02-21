У Щасті внаслідок обстрілу з боку окупантів вибухнула АЗС 

Внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами Щастя Луганської області в місті вибухнула автозаправна станція.

Про це в понеділок, 21 лютого, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

“Внаслідок обстрілу бойовиками з окупованої території смт. Щастя спалахнула і вибухнула АЗС”, – зазначив він.

Зараз окупанти обстрілюють місто за 300 метрів від теплоелектростанції із 82-мм і 120-мм мінометів.

Селище Врубівка і місто Щастя перебувають під обстрілом з боку російських найманців, пошкоджена інфраструктура, доступу ремонтних бригад для її відновлення поки що немає.

Призупинено роботу Луганської теплоелектростанції через пошкодження всіх ліній електропередач, що відходять від неї.

“Врубівка без електрики та газу. Люди перебувають в бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки. Пошкоджено газопровід – 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають. Люди без комунікацій”, – зазначив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

“Щастя без води, тепла та світла. Російські окупанти здійснили чотири прямих потрапляння у водозабір. Також обстріл в районі РЕМ, робітники “ЛЕО” покинули свої робочі місця у зв’язку з прямою загрозою життю. Розбитий колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебита лінія 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання”, – додав він.

Читайте також:

Окупанти на Донеччині обстріляли з важкої артилерії село за 30 км від лінії фронту

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення. Президент Путін пообіцяв по 10 тис. рублів кожному евакуйованому з ОРДЛО до Росії.

Читайте також:

У Щасті зупинено Луганську ТЕС, ворожі обстріли пошкодили всі лінії електропередач