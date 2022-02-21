COVID-19 в Україні: понад 13,5 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 127 людей

За минулу добу, 20 лютого, в Україні зареєстрували 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 21 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 886 осіб (попередньої доби – 3 172).

За офіційними даними, одужали 13 904 особи.

Від ускладнень померли 127 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 734 333 особи; одужало – 3 952 363 особи; летальних випадків – 104 645.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 21 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 424,284 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,887 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,351 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 677 325 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 469.

Напередодні, в неділю, показник динаміки нових хворих становив +5 333, в суботу +378, у п’ятницю +5 402, у четвер +5 630, у середу +3 519, у вівторок +6 184, у минулий понеділок +6 513.

До цього число активних носіїв вірусу зростала 39 діб поспіль (показник нових хворих перевищував суму одужалих і померлих). Кількість нових хворих і одужалих поступово вирівнюється.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 1 254 дитини та 151 медпрацівник.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 17 065; методом ІФА — 2 272; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 091.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 19 390 438.

Вакцинація

За добу 20 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 17 172 людей.

Першу дозу отримали 4 769 осіб, другу дозу – 7 965, додаткову дозу отримали 78, бустерну – 4 360 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361, отримали дві дози – 15 121 999, отримали додаткову дозу – 26 510, бустерну дозу – 668 508 людей.

Загалом проведено 31 497 378 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.