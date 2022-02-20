За добу суботи в Україні зареєстрували 17,5 тис. нових ковід-хворих

За минулу добу, 19 лютого, в Україні зареєстрували 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 20 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 172 особи (попередньої доби – 3 208).

За офіційними даними, одужали 11 963 особи.

Від ускладнень померли 152 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 720 771 особа; одужало – 3 938 459 осіб; летальних випадків – 104 518.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 20 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 423,279 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,882 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,342 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 677 794 активні випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 5 333.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +378, у п’ятницю +5 402, у четвер +5 630, у середу +3 519, у вівторок +6 184, у понеділок +6 513, у неділю +16 090, у минулу суботу +18 004.

Число активних носіїв вірусу зростає 39 діб поспіль (показник нових хворих перевищує суму одужалих і померлих). Але кількість нових хворих і одужалих поступово вирівнюється.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 1 473 дитини та 142 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 31 545; методом ІФА — 3 209; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 964.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 19 373 373.

Вакцинація

За добу 19 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 29 528 людей.

Першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу отримали 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 людини, з них отримали першу дозу – 15 675 592 людини, отримали дві дози – 15 114 034 людини, отримали додаткову дозу – 26 432 людини, бустерну дозу – 664 148 людей.

Загалом проведено 31 480 206 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.