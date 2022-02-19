В Україні за добу понад 31 тис. нових ковід-хворих, померли – 260

За минулу добу, 18 лютого, в Україні зареєстрували 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 19 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 208 осіб (попередньої доби – 3 323).

За офіційними даними, одужали 30 487 осіб.

Від ускладнень померли 260 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 703 323 особи; одужало – 3 926 496 осіб; летальних випадків – 104 366.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 19 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 421,819 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,874 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,320 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 672 461 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 378.

Напередодні, у п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +5 402, у четвер +5 630, у середу +3 519, у вівторок +6 184, у понеділок +6 513, у неділю +16 090, у суботу +18 004, у минулу п’ятницю +20 143.

Число активних носіїв вірусу зростає 38 діб поспіль (показник нових хворих перевищує суму одужалих і померлих). Але кількість нових хворих і одужалих поступово вирівнюється.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2 611 дитина та 765 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 53 005; методом ІФА — 5 019; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 61 546.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 19 341 828.

Вакцинація

За добу 18 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 67 636 людей.

Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей.

Загалом проведено 31 450 678 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.