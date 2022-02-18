За добу в Україні на коронавірус захворіли майже 35 тис. людей

За минулу добу, 17 лютого, в Україні зареєстрували 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в п’ятницю, 18 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 323 особи (попередньої доби – 3 284).

За офіційними даними, одужала 29 254 особа.

Від ускладнень померли 282 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 672 198 осіб; одужало – 3 896 009 осіб; летальних випадків – 104 106.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 17 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 419, 693 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,862 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,305 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 672 083 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 5 402.

Напередодні, у четвер, показник динаміки нових хворих становив +5 630, у середу +3 519, у вівторок +6 184, у понеділок +6 513, у неділю +16 090, у суботу +18 004, у минулу п’ятницю +20 143.

Число активних носіїв вірусу зростає 37 діб поспіль (показник нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2 879дитини та 870 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 52932; методом ІФА — 5424; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 58269.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 19 288 823.

Вакцинація

За добу 17 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 65 089 людини.

Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина.

Загалом проведено 31 383 042 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.