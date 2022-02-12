За добу в Україні зареєстрували 38,2 тис. випадків “ковіду”, госпіталізували 3,7 тис.

За минулу добу, 11 лютого, в Україні зареєстрували 38 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 12 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 753 особи (попередньої доби – 3 936).

За офіційними даними, одужало 19 943 особи.

Від ускладнень померли 265 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 501 182 осіб; одужало – 3 770 769 осіб; летальних випадків – 102 668.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 12 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 408,553 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,802 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,170 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 627 745 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 18 004.

Напередодні, у п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +20 143, у четвер +24 786, у середу +20 954, у вівторок +18 905, у понеділок +18 239, у неділю +21 653, у минулу суботу +32 720.

Число активних носіїв вірусу зростає 31 добу поспіль (показник нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 72 764; методом ІФА — 6 138; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 573.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 993 661.

Вакцинація

За добу 11 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 74 038 людей.

Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286 людей, додаткову дозу отримали 725 людей, бустерну дозу – 20 767 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей.

Загалом проведено 31 071 505 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.