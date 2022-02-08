В Україні за добу – понад 34 тис. “ковід”-інфікованих, померли 255 людей

За минулу добу, 7 лютого, в Україні зареєстрували 34 353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 8 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 168 осіб (попередньої доби – 2 699).

За офіційними даними, одужало 15 193 осіб.

Від ускладнень померли 255 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 341 790 осіб; одужало – 3 696 285 осіб; летальних випадків – 101 647.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 8 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 397, 430 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,751 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,072 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 543 858 активних випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 18 905.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив +18 239, у неділю +21 653, у суботу +32 720, у п’ятницю +34 107, у четвер +30 030, у середу +24 916, у минулий вівторок +21 741.

Число активних носіїв вірусу зростає 27 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 3 095 дитини та 955 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 68778; методом ІФА — 5358; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57745.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 672 736.

Вакцинація

За добу 7 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 63 919 людей.

Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, з них отримали першу дозу – 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини.

Загалом проведено 30 782 527 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.