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Мінфін назвав розмір витрат на боротьбу з COVID-19 в 2021 році

04/02/2022 20:59

У 2021 році на протидію пандемії COVID-19 Кабінет Міністрів України витратив 46,4 млрд гривень. Найбільше – на медичну допомогу хворим та вакцинацію.

Про це в п’ятницю, 4 лютого, інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Майже половина всіх витрат, 22,4 млрд грн, була спрямована на оплату послуг з вакцинації, а також екстреної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Друга найдорожча позиція – закупівля вакцин від COVID-19, на що витрачено 11,4 млрд грн.

На соціальну підтримку було використано 7,7 млрд грн, з яких 2,2 млрд грн – виплати по безробіттю, ще 3 млрд грн – заходи підтримки населення в умовах карантину. Решту спрямували на виплату лікарняних – 2,5 млрд грн.

Для того, щоби забезпечити лікарні киснем та діагностичним обладнанням, експрес-тестами тощо було витрачено 2,5 млрд грн.

Доплати медпрацівникам становили 0,5 млрд грн, а працівникам Нацгвардії, Державної прикордонної служби, поліцейським та медпрацівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд гривень.

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Україна

Мінфін назвав розмір витрат на боротьбу з COVID-19 в 2021 році

У 2021 році на протидію пандемії COVID-19 Кабінет Міністрів України витратив 46,4 млрд гривень. Найбільше – на медичну допомогу хворим та вакцинацію. Про це в п’ятницю, 4 лютого, інформує...

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