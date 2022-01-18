В Україні за добу вакцинували понад 80 тис. людей. Нових хворих – 8,5 тисяч

За минулу добу, 17 січня, в Україні зареєстрували 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 18 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 125 осіб (попередньої доби – 1 213).

За офіційними даними, одужало 5 761 осіб.

Від ускладнень померли 188 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 768 088 осіб; одужало – 3 561 923 особи; летальних випадків – 98 549.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 18 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 330,828 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,545 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,664 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 107 616 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 2 609.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив +2 474, у неділю +3 932, у суботу +4 270, у п’ятницю +3 051, у четвер +2 653, у середу -1 153, у минулий вівторок -2 551.

Число активних носіїв вірусу зростає шосту добу поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 811 дитини та 304 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 37678; методом ІФА — 5619; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36399.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 220 495.

Вакцинація

За добу 17 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 80 921 людей. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей.

Загалом проведено 29 453 298 щеплень.

Читайте також:

Невакцинованих медиків і комунальників з 31 січня відсторонять від роботи і залишать без зарплати

Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

Читайте також:

Майже 50% дорослих громадян України вакцинувалися проти COVID-19, – Шмигаль