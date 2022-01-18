Голова Патрульної поліції “кіборг” Жуков – про дії в разі вторгнення РФ: Тільки боротися і палити всю нечисть, яка спробує захопити Україну

Євген Жуков - у першому ряду ліворуч

Начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков – учасник АТО, “кіборг” із позивним “Маршал” – висловився щодо своїх дій у випадку масштабного вторгнення російських військ. Він висловив намір битися за кожен шматок української землі й палити окупантів.

Про це 35-річний полковник поліції написав у фейсбуці 18 січня – на тлі мовчання представників центральної влади в Києві.

“Хочу висловити свою думку щодо загрози повномасштабного вторгнення окупаційних військ Російської Федерації та їх “помічників” від бацька (союзної РФ білоруської армії – “Н”). В будь-якому випадку, тікати нам немає куди. (…) Тому – тільки боротьба. Боротьба різними підрозділами та формуваннями, які б вони не були.

Боротьба за кожний шматок своєї землі, незважаючи на моментами програні бої” – йдеться в емоційному дописі голови Патрульної поліції.

“Задумався: чим ми відрізняємось від тих окупаційних військ, які останнім часом загрожують нашій країні? Дуже просто – в них (ЗС Росії) там строковики, в основної маси повна відсутність бажання йти в наступ та деморалізація. (…) А в нас навпаки – ми готові, і в нас є бажання боротися та захищатися, тому що іншого вибору та шляху в нас немає!” – заявив Жуков.

“Тільки стояти і палити всю нечисть, яка спробує захопити нашу з вами Україну!” – наголосив він.

Жуков зазначив, що останнім часом отримує багато повідомлень та запитань від побратимів і посестер з різних областей щодо ймовірного масштабного наступу РФ. “Кожен із них висловив підтримку і свою позицію щодо загострення ситуації. Вони всі до одного готові, як і раніше, взяти в руки зброю та стати на захист своєї землі.

І це дуже потужний меседж, дуже!” – пише начальник “патрульки”.

“Ми війни не хочемо, але якщо буде двіж, то буде горіти полум’я!.. Будемо боротися в містах, селищах, лісах, полях та горах!” – заявив Жуков.

Також він закликав підтримувати Збройні сили України й “обходити стороною популістів та крикунів”.

Довідка

Євгеній Жуков “Маршал” – професійний військовий, був командиром окремої розвідувальної десантної роти 79-ї аеромобільної бригади.

У миколаївській бригаді служив із 2007 року, пройшов шлях від посади командира взводу до заступника командира батальйону.

Із березня-квітня 2014 року виконував бойові завдання в різних районах південної та східної України. У червні брав участь у штурмі та звільненні міста Красний Лиман на Луганщині. Надалі воював у районі н.п. Солнцеве, Амвросіївка, Дякове, Бирюкове, Бобрикове, Червонопартизанськ, Свердловськ, Довжанський, Зеленопілля, Краснодон, Ізварине, на Савур-Могилі тощо.

6 серпня 2014 року отримав вогневе осколкове поранення в обличчя під час рейду українських десантників тилами противника в ОРДЛО.

У жовтні й листопаді 2015 року під особистим керівництвом Жукова зведений підрозділ утримував аеропорт “Донецьк”.

У вересні 2015 року призначений заступником начальника департаменту патрульної служби МВС. У листопаді – отримав звання “підполковник поліції” та став начальником департаменту патрульної поліції нової Національної поліції України.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Як інформувала “Новинарня“, 13 січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

Наступного дня він сказав, що Росія готується провести спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб створити привід для вторгнення, і вже підготувала групу оперативників для проведення цієї спецоперації.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо.

Згодом представники МЗС РФ висунули вимогу, аби НАТО “забирало манатки” зі Східної Європи й поверталося на рубежі, які були до 1997 року.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

10-13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори щодо російських вимог на рівнях США-РФ, НАТО-РФ та ОБСЄ. Однак вони були безрезультатними. Росіяни не погодилися на деескалацію біля кордонів України.

На цьому тлі США заявляють про готовність застосувати проти РФ “небачені досі” санкції та ухвалили рішення про додаткову військову допомогу Києву в розмірі 200 млн доларів.

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