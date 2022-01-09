Число одужалих від “ковіду” в Україні знову перевищило показник нових хворих. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 8 січня, в Україні зареєстрували 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 9 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 840 осіб (попередньої доби – 1 752).

За офіційними даними, одужало 2 818 осіб.

Від ускладнень померли 75 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 702 473 особи; одужало – 3 511 269 осіб; летальних випадків – 97 239.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 9 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 305,240 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,485 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,399 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 93 965 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих скоротилося на 83.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +1 177, у п’ятницю +1 390, у четвер -2 676, у середу -4 141, у вівторок -2 018, у понеділок -847, у неділю -494, у минулу суботу -1 237.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 163 дитини та 33 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 12 568; методом ІФА — 2 116; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 391.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 956 514.

Вакцинація

За добу в січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 26 950 людей. Першу дозу отримали 7 018 людей, другу дозу – 17 425 людей, додаткову дозу – 314, бустерну дозу – 2 193 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 людей, з них отримали першу дозу – 14 807 334 людини, отримали дві дози – 13 968 123 людини, отримали додаткову дозу – 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей.

Загалом проведено 28 799 967 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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