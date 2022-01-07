Число активних хворих на “ковід” в Україні зросло вперше після 49 днів спадання

За минулу добу, 6 січня, в Україні зареєстрували 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в п’ятницю, 7 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 866 осіб (попередньої доби – 2 028).

За офіційними даними, одужало 5 595 осіб.

Від ускладнень померли 192 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 689 291 особа; одужало – 3 500 914; летальних випадків – 96 896.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 7 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 300,367 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,473 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,345 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 92 871 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 1 390.

Напередодні, в четвер, показник динаміки нових хворих становив -2 676, у середу -4 141, у вівторок -2 018, у понеділок -847, у неділю -494, у суботу -1 237, у п’ятницю -4 717, у минулий четвер -5 362.

Число активних хворих по Україні вперше зросло після 49 днів спадання.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 364 дитини та 203 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 34 320; методом ІФА — 5 192; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 084.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 933 070.

Вакцинація

За добу 6 січня в Україні вакцинували проти “ковіду” 71 841 особу.

Першу дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836, додаткову дозу отримали 388 осіб, бустерну – 4 620.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей.

Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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