В Україні за добу нарахували 2,8 тис. нових хворих на COVID

За минулу добу, 25 грудня, в Україні зареєстрували 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 26 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 832 особи (попередньої доби – 1 689).

За офіційними даними, одужало 4 279 осіб.

Від ускладнень померли 138 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 645 124 особи; одужало – 3 428 212 осіб; летальних випадків – 94 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 26 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 279,506 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,397 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,924 млрд.

Число активних хворих по Україні спадає 38 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 240 дітей та 30 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 13 548; методом ІФА — 2 616; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 905.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 669 943.

Вакцинація

За добу 25 грудня вакциновано проти “ковіду” 28 258 людей. Першу дозу отримали 9 190 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 18 716 людей, додаткову дозу отримали 248 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 людина, з них отримали першу дозу – 14 583 759 людей, отримали дві дози – 13 393 627 людей, отримали додаткову дозу – 2 022 людини, ревакцинальну дозу – 615 людей.

Загалом проведено 27 980 023 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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