COVID-19 в Україні: понад 2,5 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 157 людей

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За минулу добу, 19 грудня, в Україні зареєстрували 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 20 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізована 1 241 особа (попередньої доби – 2 129).

За офіційними даними, одужали 6 690 осіб.

Від ускладнень померли 157 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 610 687 людей; одужало – 3 338 555; летальних випадків – 93 262.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 20 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 274, 708 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,354 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,685 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 250 дітей та 26 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 10 987, методом ІФА – 1 690, експрес-тестами на антиген – 14 235.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 503 941.

Вакцинація

За добу 19 грудня вакциновано проти “ковіду” 36 027 людей. Першу дозу отримало 11 041 особа, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 24 986, додаткову дозу не отримала жодна людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 осіб, з них отримали першу дозу – 14 386 385, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872, отримали додаткову дозу – 92 людини.

Загалом проведено 27 373 349 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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