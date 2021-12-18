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В Україні виявили штам “Омікрон”

18/12/2021 12:31

В Україні виявили штам коронавірусу “Омікрон”.

Про це повідомив у суботу, 18 грудня, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у фейсбуці.

“Вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like).

Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні”, – написав Ляшко.

За його словами, проводиться епідеміологічне розслідування цього випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Міністр закликав українців вакцинуватися та, за можливості, уникати поїздок за кордон у ті регіони, де циркуляція штаму “Омікрон” домінує.

Нагадаємо, згідно з даними досліджень, проведених фахівцями Інституту молекулярної біології та генетики, станом на листопад в Україні домінував штам коронавірусу “Дельта”.

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