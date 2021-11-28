Новий штам коронавірусу “омікрон” може бути більш стійким та швидше поширитися. У ЄС дали рекомендції

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У Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань (ЄЦКЗ) вважають, що новий штам коронавірусу “омікрон” може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися.

Про це йдеться в повідомленні центру від 26 листопада.

Тому експерти ЄЦКЗ рекомендують уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження новим штамом, та розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на COVID-19.

Країнам Євросоюзу рекомендують розглянути можливість ревакцинації осіб від 40 років, щоб захистити найбільш вразливі категорії людей. Потім – щепити дорослих віком від 18 років принаймні через шість місяців після завершення першого курсу щеплення для підвищення захисту від інфекції через зниження імунітету. Це потенційно може зменшити передачу вірусу в популяції та запобігти додатковій госпіталізації та летальним випадкам серед хворих.

Через побоювання, що новий варіант “корони” може бути більш стійким до захисту вакцин, у світі зростає занепокоєння, що пандемія та пов’язані з нею обмеження діятимуть набагато довше, ніж очікувалося, пише “Європейська правда”.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу – науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у “дельти”.

Кілька фармацевтичних фірм, зокрема AstraZeneca, Moderna, Novavax і Pfizer, заявили, що планують адаптувати свої вакцини на тлі появи “омікрону”. Pfizer та її партнер BioNTech очікують, що зможуть змінити свою вакцину приблизно за 100 днів.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що назвала новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці, Omicron (літера грецької абетки).

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС має намір призупинити авіасполучення з країнами півдня Африки через новий небезпечний штам.

Про припинення авіасполучення з регіоном уже оголосили деякі держави. Зокрема, США призупиняють прийом приїжджих із ПАР та семи сусідніх країн.

Як інформує АР, штам коронавірусу “омікрон” виявляють дедалі більше європейських країн. Так, Велика Британія, яка підтвердила перші два випадки, 27 листопада посилила свої правила щодо носіння масок і тестування прибулих з-за кордону. Того ж дня завезені випадки були підтверджені в Німеччині, Італії, Бельгії.

Чеські органи охорони здоров’я також заявили, що вивчають підозрюваний випадок цього штаму в людини, яка перебувала у Намібії.

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