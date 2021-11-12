В Україні за добу від “ковіду” померли 750 людей

Фото: пресслужба МОЗ України

За минулу добу, 11 листопада, в Україні зареєстрували 24 058 нових випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в п’ятницю, 12 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 318 осіб (попередньої доби – 4 778).

За офіційними даними, одужали 21 941 осіб.

Від ускладнень померли 750 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 9 листопада 2021 року – 833.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 11 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 251,944 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,080 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,377 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 509 291 активних випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 1 367.

Напередодні, у четвер, показник динаміки нових хворих становив +5 199, у середу +6 191, у вівторок +1 546, у понеділок +4 395, у неділю +8 450, в суботу +12 453, у минулу п’ятницю +12 511.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 93 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 616 дітей та 468 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР — 61714, методом ІФА — 17057, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49337.

За добу 11 листопада вакциновано проти “ковіду” 279 136 людей. Одну дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані – 137 789 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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