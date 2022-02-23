COVID-19 в Україні: понад 25 тис. нових хворих за добу, померли 297 людей

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За минулу добу, 22 лютого, в Україні зареєстрували 25 062 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у середу, 23 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 140 осіб (попередньої доби – 1 553).

За офіційними даними, одужали 37 432 особи.

Від ускладнень померли 297 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 783 835 осіб; одужало – 4 023 033 особи; летальних випадків – 105 229.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 23 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 427,358 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,940 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,403 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2 427 дітей та 665 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 47 206, методом ІФА — 5 691, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 499.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 19 477 406.

Вакцинація

За добу 22 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 62 935 людей.

Першу дозу отримали 16 844, другу дозу – 27 071, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648, отримали дві дози – 15 175 097, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836.

Загалом проведено 31 617 039 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.