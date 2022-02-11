COVID-19 в Україні: понад 41,2 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 236 людей

За минулу добу, 10 лютого, в Україні зареєстрували 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в п’ятницю, 11 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 936 осіб (попередньої доби – 4 128).

За офіційними даними, одужало 20 850 осіб.

Від ускладнень померли 236 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 462 970 осіб; одужало – 3 750 826 осіб; летальних випадків – 102 403.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 11 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 405,994 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,789 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,145 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 609 741 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 20 143.

Напередодні, у четвер, показник динаміки нових хворих становив +24 786, у середу +20 954, у вівторок +18 905, у понеділок +18 239, у неділю +21 653, у суботу +32 720, у минулу п’ятницю +34 107.

Число активних носіїв вірусу зростає 30 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 78 229; методом ІФА — 6 427; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 69 941.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 920 897.

Вакцинація

За добу 10 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 72 255 людей.

Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу – 30 641, додаткову дозу отримали 469, бустерну дозу – 20 319.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411, отримали дві дози – 14 900 578, отримали додаткову дозу – 22 628, бустерну дозу – 532 850 людей.

Загалом проведено 30 997 467 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.