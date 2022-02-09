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Летальні випадки:
101887 +240
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COVID-19 в Україні: понад 38,2 тис. нових хворих за добу, кількість госпіталізацій зросла вдвічі

09/02/2022 09:29

За минулу добу, 8 лютого, в Україні зареєстрували 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в середу, 9 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 385 осіб (попередньої доби – 2 168).

За офіційними даними, одужало 17 063 особи.

Від ускладнень померли 240 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.
Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 380 047 осіб; одужало – 3 713 348 осіб; летальних випадків – 10 1887.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 9 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 400,812 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,764 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,097 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 564 812 активних випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 20 954.

Напередодні, у вівторок, показник динаміки нових хворих становив +18 905, у понеділок +18 239, у неділю +21 653, у суботу +32 720, у п’ятницю +34 107, у четвер +30 030, у минулу середу +24 916.

Число активних носіїв вірусу зростає 28 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 3 308 дітей та 1 076 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 85 412; методом ІФА — 7 738; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 83 862.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 758 148.

Вакцинація

За добу 8 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 72 007 людей.
Першу дозу отримали 21 212 осіб, другу дозу – 31 007, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218, отримали дві дози – 14 840 450, отримали додаткову дозу – 21 563, бустерну дозу – 493 303 людини.
Загалом проведено 30 854 534 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
В Україні поточний показник летальності – близько 2%.

11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.

3 березня 2020 року в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.

Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року: померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.

Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня 2020 року.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.

Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.

22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.

Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).

23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня. Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.

22 серпня президент Зеленський заявив, що “перша хвиля” коронавірусу прийшла в Україну лише зараз.
27 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин, але відмовився від жорстких обмежень по всій Україні.

11 листопада 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що замість адаптивного карантину уряд повертає загальний і також запроваджує жорсткий “карантин вихідного дня”. Ця практика була припинена з 5 грудня, однак влада оголосила “інтелектуальний локдаун” – із 8 по 24 січня 2021 року.

25 січня 2021 року Україна повернулася до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року.

25 березня МОЗ оновив поділ на карантинні зони: Київ та 10 областей опинилися в “червоній” зоні. Із 5 квітня в Києві поновився жорсткіший локдаун – у метро та інший громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками.

Із 1 травня Київ послабив карантин. 7 травня в МОЗ заявили, що ситуація в Україні стабілізувалася, після цього в “червоній” зоні не лишилося областей.

У серпні уряд продовжив карантинні обмеження до 1 жовтня 2021 року, а згодом – до 31 грудня.

23 вересня вся Україна перейшла із “зеленої” зони в “жовту” зону епідобмежень, але зі змінами можливостей для вакцинованих.
Київ повернуся в “червону” зону 1 листопада.

На початку грудня столиця і регіони почали виходити з “червоної” зони. Станом на 30 грудня останні дві області покинули “червону” зону.

Із середини грудня почався новий виток епідемії з переважанням нових випадків над одужаннями.

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