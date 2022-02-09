COVID-19 в Україні: понад 38,2 тис. нових хворих за добу, кількість госпіталізацій зросла вдвічі

За минулу добу, 8 лютого, в Україні зареєстрували 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в середу, 9 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 385 осіб (попередньої доби – 2 168).

За офіційними даними, одужало 17 063 особи.

Від ускладнень померли 240 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 380 047 осіб; одужало – 3 713 348 осіб; летальних випадків – 10 1887.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 9 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 400,812 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,764 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,097 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 564 812 активних випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 20 954.

Напередодні, у вівторок, показник динаміки нових хворих становив +18 905, у понеділок +18 239, у неділю +21 653, у суботу +32 720, у п’ятницю +34 107, у четвер +30 030, у минулу середу +24 916.

Число активних носіїв вірусу зростає 28 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 3 308 дітей та 1 076 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 85 412; методом ІФА — 7 738; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 83 862.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 758 148.

Вакцинація

За добу 8 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 72 007 людей.

Першу дозу отримали 21 212 осіб, другу дозу – 31 007, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218, отримали дві дози – 14 840 450, отримали додаткову дозу – 21 563, бустерну дозу – 493 303 людини.

Загалом проведено 30 854 534 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.