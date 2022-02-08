У “червону” зону карантину переводять ще три області України

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановить “червоний” рівень епіднебезпеки в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях з 11 лютого.
Про це у вівторок, 8 лютого, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у телеграмі.
“Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей”, – написав Немчінов.
Станом на 8 лютого на “червоному” рівні епіднебезпеки перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, на “помаранчевому” – 19 областей та столиця, три регіони – Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області – на “жовтому” рівні.
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