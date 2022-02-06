За вихідний день в Україні виявили майже 28 тис. хворих із “ковідом”, госпіталізували – 4,2 тис.

За минулу добу, 5 лютого, в Україні зареєстрували 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 6 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 219 осіб (попередньої доби – 3 918).

За офіційними даними, одужало 6 089 осіб.

Від ускладнень померли 109 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 284 059 осіб; одужало – 3 676 068 осіб; летальних випадків – 101 277.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 6 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 393,502 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,735 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,045 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 506 714 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 21 653.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +32 720, у п’ятницю +34 107, у четвер +30 030, у середу +24 916, у вівторок +21 741, у понеділок +17 602, у неділю +21 269, у минулу суботу +30 039.

Число активних носіїв вірусу зростає 25 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2 597 дітей та 431 медпрацівник.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 66 848; методом ІФА — 4 389; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 462.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 563 140.

Вакцинація

За добу 5 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 34 305 людей.

Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей.

Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

Читайте також:

Антирекорд: за січень в ЗСУ захворіли на “корону” 6614 осіб

Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.