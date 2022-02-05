В Україні нарахували 42 533 нових випадків “ковіду” за добу

За минулу добу, 4 лютого, в Україні зареєстрували 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (другий показник за весь час).

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 5 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 918 осіб (попередньої доби – 4 328).

За офіційними даними, одужало 9 628 осіб.

Від ускладнень померли 185 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 256 208 осіб; одужало – 3 669 979 осіб; летальних випадків – 101 168.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 5 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 391,016 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,726 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,029 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 485 061 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 32 720.

Напередодні, в п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +34 107, у четвер +30 030, у середу +24 916, у вівторок +21 741, у понеділок +17 602, у неділю +21 269, у суботу +30 039, у минулу п’ятницю +28 122.

Число активних носіїв вірусу зростає 24 доби поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 4 268 дітей та 920 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 91 875; методом ІФА — 7 192; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 65 389.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 496 292.

Вакцинація

За добу 4 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 76 350 людей.

Першу дозу отримали 22 352 людини, другу дозу – 29 708 людей, додаткову дозу отримали 617 людей, бустерну дозу – 23 673 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 людей, з них отримали першу дозу – 15 442 557 людей, отримали дві дози – 14 758 350 людей, отримали додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.