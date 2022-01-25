В Україні за добу захворіли на “ковід” 19 тис. людей. Померли – 161

За минулу добу, 24 січня, в Україні зареєстрували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 25 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 507 осіб (попередньої доби – 1 836).

За офіційними даними, одужало 5 863 осіб.

Від ускладнень померли 161 людина.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 889 488 осіб; одужало – 3 591 201 особа; летальних випадків – 99 443.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 25 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 355,010 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,605 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,830 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 198 844 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 13 094.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив +10 418, у неділю +13 328, в суботу +17 727, у п’ятницю +15 520, у четвер +13 902, у середу +7 239, у минулий вівторок +2 609.

Число активних носіїв вірусу зростає 13 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2 809 дітей та 594 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 58 184; методом ІФА — 6 374; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 563.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 581 514.

Вакцинація

За добу 24 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 69 546 людину.

Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей.

Загалом проведено 29 921 638 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.