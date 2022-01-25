В Україні за добу захворіли на “ковід” 19 тис. людей. Померли – 161

За минулу добу, 24 січня, в Україні зареєстрували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 25 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.
При цьому за добу госпіталізовано 1 507 осіб (попередньої доби – 1 836).
За офіційними даними, одужало 5 863 осіб.
Від ускладнень померли 161 людина.
Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.
Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 889 488 осіб; одужало – 3 591 201 особа; летальних випадків – 99 443.
За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 25 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 355,010 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,605 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,830 млрд.
Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 198 844 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 13 094.
Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив +10 418, у неділю +13 328, в суботу +17 727, у п’ятницю +15 520, у четвер +13 902, у середу +7 239, у минулий вівторок +2 609.
Число активних носіїв вірусу зростає 13 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).
За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2 809 дітей та 594 медпрацівники.
За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 58 184; методом ІФА — 6 374; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 563.
За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 581 514.
За добу 24 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 69 546 людину.
Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.
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У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.
Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
В Україні поточний показник летальності – близько 2%.
11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.
3 березня 2020 року в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.
Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року: померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.
Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня 2020 року.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.
Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.
22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.
Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).
23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня. Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.
22 серпня президент Зеленський заявив, що “перша хвиля” коронавірусу прийшла в Україну лише зараз.
27 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин, але відмовився від жорстких обмежень по всій Україні.
11 листопада 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що замість адаптивного карантину уряд повертає загальний і також запроваджує жорсткий “карантин вихідного дня”. Ця практика була припинена з 5 грудня, однак влада оголосила “інтелектуальний локдаун” – із 8 по 24 січня 2021 року.
25 січня 2021 року Україна повернулася до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року.
25 березня МОЗ оновив поділ на карантинні зони: Київ та 10 областей опинилися в “червоній” зоні. Із 5 квітня в Києві поновився жорсткіший локдаун – у метро та інший громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками.
Із 1 травня Київ послабив карантин. 7 травня в МОЗ заявили, що ситуація в Україні стабілізувалася, після цього в “червоній” зоні не лишилося областей.
У серпні уряд продовжив карантинні обмеження до 1 жовтня 2021 року, а згодом – до 31 грудня.
23 вересня вся Україна перейшла із “зеленої” зони в “жовту” зону епідобмежень, але зі змінами можливостей для вакцинованих.
Київ повернуся в “червону” зону 1 листопада.
На початку грудня столиця і регіони почали виходити з “червоної” зони. Станом на 30 грудня останні дві області покинули “червону” зону.
Із середини грудня почався новий виток епідемії з переважанням нових випадків над одужаннями.
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