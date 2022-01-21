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МОЗ: До “червоної” зони епіднебезпеки наближаються ще дві області

21/01/2022 20:52

В Україні найбільш імовірними претендентами на перехід на “червоний” рівень епіднебезпеки є Рівненська та Чернівецька області. Зараз там перебуває Івано-Франківська.

Як передає “Укрінформ”, про це в п’ятницю, 21 січня, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Рівненська та Чернівецька області – потенційні кандидати, щоб зайти в червоний рівень епіднебезпеки”, – заявив Ляшко.

Він додав, що також у Львівській області три дні поспіль зростає динаміка рівня госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, інші показники поки що не перевищено, тому мова про переведення регіону в червону зону поки не йде.

Міністр додав, що з поширенням штаму “Омікрон” буде зростати і кількість госпіталізацій.

“Треба готуватися до стрімкого зростання кількості випадків на день. Ми не можемо сказати, що очікуємо малу кількість госпіталізацій. Кількість госпіталізацій буде велика, все одно навантаження на медсистему буде. Але якщо буде велика кількість вакцинованих, випадки будуть нетяжкі і потребуватимуть менше реанімаційних заходів і кисневої терапії”, – сказав очільник МОЗ.

За його словами, зараз відсоток госпіталізованих становить 17%.

Раніше Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про встановлення в Івано-Франківській області червоного рівня епідемічної небезпеки з 24 січня.

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