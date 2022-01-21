МОЗ запевняє, що лікарні будуть забезпечені киснем у разі загострення COVІD-захворюваності

Медичні заклади будуть забезпечені киснем у разі стрімкого зростання потреби. Для цього лише у 2021 році уряд виділив регіонам 1 млрд 654 млн грн. Зокрема, у другому півріччі минулого року закуплено 385 кисневих станцій для лікарень.
Про це в п’ятницю, 21 січня, інформує пресцентр МОЗ.
Відомство також для порівння навело цифри, що у липні 2021 року функціонувало лише 50 кисневих станцій, на кінець року – вже 92. Також 118 кисневих станцій вже закуплені за кошти субвенції та наразі монтуються в лікарнях.
“Медичні закупівлі України придбали 225 кисневих станцій для лікарень, які будуть приймати пацієнтів із COVID-19. Їх встановлення заплановано на січень–лютий цього року. На сьогодні в Україні є 23 ліцензованих виробники медичного кисню. З ними вже було проведено спеціальні перемовини. Наразі маємо підтвердження швидкого постачання кисню в лікарні у разі стрімкого зростання потреби. Для цього підприємства вже формують резерви кисню у сховищах”, – наголошують у відомстві.
Під час останньої хвилі в Україні було розгорнуто більше ніж 79 тисяч ковідних ліжок в 547 закладах охорони здоров’я. Наразі наші можливості дозволяють розгорнути не менше ліжок, рпезюмували в МОЗ.
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