В Україні за добу ще 22,5 тис. хворих на “ковід”, зокрема 2,8 тис. дітей

За минулу добу, 21 січня, в Україні зареєстрували 22 473 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби (найбільше після 13 листопада 2021 року).

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 22 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 608 осіб (попередньої доби – 2 226).

За офіційними даними, одужало 4 610 осіб.

Від ускладнень померли 136 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 842 011 осіб; одужало – 3 580 878 осіб; летальних випадків – 99 129.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 22 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 346, 462 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,544 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,773 млрд.

За добу у світі заразилися “короною” майже 4 млн людей.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 162 004 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 17 727.

Напередодні, у п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +15 520, у четвер +13 902, у середу +7 239, у вівторок +2 609, у понеділок +2 474, у неділю +3 932, у суботу +4 270, у минулу п’ятницю +3 051.

Число активних носіїв вірусу зростає десяту добу поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2838 дітей та 535 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 65 319; методом ІФА — 6 958; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 371.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 455 150.

Вакцинація

За добу 21 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 91 310 людей. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей.

Загалом проведено 29 790 690 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.