COVID-19 в Україні: 12,8 тис. нових хворих за добу, кількість госпіталізацій зросла вдвічі

За минулу добу, 18 січня, в Україні зареєстрували 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у середу, 19 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 401 осіб (попередньої доби –1 125).

За офіційними даними, одужало 5 413 осіб.

Від ускладнень померли 163 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 780 903 особи; одужало – 3 567 336 осіб; летальних випадків – 98 712.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 19 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 334,182 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,554 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,699 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 114 855 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 7 239.

Напередодні, у вівторок, показник динаміки нових хворих становив +2 609, у понеділок +2 474, у неділю +3 932, у суботу +4 270, у п’ятницю +3 051, у четвер +2 653, у середу -1 153, у минулий вівторок -2 551.

Число активних носіїв вірусу зростає сьому добу поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 1 422 дитини та 464 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 50 298; методом ІФА – 6 290; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 41 056.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 270 793.

Вакцинація

За добу 18 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 85 177 людей. Першу дозу отримали 30 201, другу – 36 744, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну – 17 618.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 053 125 людей, з них отримали першу дозу – 15 053 123, дві дози – 14 343 487, отримали додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну – 131 178.

Загалом проведено 29 538 475 щеплень.

Читайте також:

В ЗСУ помітно зростає число “ковід”-хворих. Але завдяки вакцинації немає смертей

Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.