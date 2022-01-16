Число “активних” хворих із коронавірусом в Україні знову перевищує 100 тисяч

За минулу добу, 15 січня, в Україні зареєстрували 6 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 16 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 957 осіб (попередньої доби – 1 682).

За офіційними даними, одужало 2 359 осіб.

Від ускладнень померли 88 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 754 458 осіб; одужало – 3 553 642 особи; летальних випадків – 98 283.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 16 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 326,274 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,536 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,615 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 102 533 активні випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 3 932.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +4 270, у п’ятницю +3 051, у четвер +2 653, у середу -1 153, у вівторок -2 551, у понеділок -1 634, у неділю -83, у минулу суботу +1 177.

Число активних носіїв вірусу зростає чотири доби поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 503 дитини та 92 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 20 309; методом ІФА — 3 038; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 354.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 168 201.

Вакцинація

За добу 15 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 39 769 людей. Першу дозу отримали 13 043 людини, другу дозу – 18 760 людей, додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну дозу – 7 752 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 людини, з них отримали першу дозу – 14 985 041 людина, отримали дві дози – 14 259 590 людей, отримали додаткову дозу – 9 512 людей, бустерну дозу – 94 948 людей.

Загалом проведено 29 349 091 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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