В Україні – понад 10,4 тис. нових COVID-хворих за добу, від ускладнень померли 140 людей

За минулу добу, 13 січня, в Україні зареєстрували 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в п’ятницю, 14 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 656 осіб (попередньої доби – 1 676).

За офіційними даними, одужало 7 285 осіб.

Від ускладнень померли 140 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 737 510 особи; одужало – 3 545 111 осіб; летальних випадків – 98 068.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 14 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 320,097 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,520 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,564 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 663 дітей та 241 медпрацівник.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 37 216; методом ІФА — 6 694; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 156.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 108 685.

Вакцинація

За добу 13 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 92 835 людей. Першу дозу отримали 32 334, другу дозу – 45 465, додаткову дозу – 551 людина, бустерну – 14 485 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500, отримали дві дози – 14 197 703, отримали додаткову дозу – 8 639, бустерну – 70 663 людей.

Загалом проведено 29 218 505 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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