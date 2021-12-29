В Україні – 5454 нових COVID-хворих за добу, від наслідків померли 307 людей. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 28 грудня, в Україні зареєстрували 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у середу, 29 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 153 особи (попередньої доби – 944).

За офіційними даними, одужали 12 352 осіб.

Від ускладнень померли 307 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 654 690 осіб; одужало – 3 449 880; летальних випадків – 95 412.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 29 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 282,848 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,414 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,032 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 109 398 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 7 205.

Напередодні, у вівторок, показник динаміки нових хворих становив -2 796, у понеділок -2 796, у неділю -1 607, у суботу -10 631, у п’ятницю -8 475, у четвер -9 484, у минулу середу -13 432.

Число активних хворих по Україні спадає 41 день поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 353 дітей та 98 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 33 039; методом ІФА — 6 256; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 700.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 724 734.

Вакцинація

За добу 28 грудня вакциновано проти “ковіду”131 129 людей. Першу дозу отримало 34 463 людини, другу дозу – 94 974 , додаткову дозу отримали 402 людини, ревакцинальну – 1290.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 осіб, з них отримали першу дозу – 14 639 496, дві дози – 13 542 266, додаткову дозу – 2 610 людей, ревакцинальну – 2 280 людей.

Загалом проведено 28 186 652 щеплення.

За добу отримали щеплення: вакциною “Коронавак” – 30 756 людей, вакциною “Комірнаті” (Pfizer) – 75 501, вакциною “АстраЗенека” – 4 876, вакциною “Модерна” – 19 996.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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